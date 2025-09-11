Сигнал о проблемах в жизни: почему могут сниться кошмары?

Современная наука подтверждает, что способность видеть сны присуща не только людям, но и животным. Известный психолог Карл Густав Юнг рассматривал сновидения как важнейший инструмент для понимания бессознательного. Психолог-консультант Анастасия Быстрова в разговоре с Nord-News рассказала, почему взрослые люди видят во сне кошмары.

Исследователи обнаружили интересную особенность детского восприятия: малыши до 3-5 лет часто не отличают сны от реальности. По мере взросления, примерно к 11 годам, формируется более зрелое понимание природы сновидений. Специалисты рекомендуют родителям серьезно относиться к рассказам детей о снах.

По словам Быстровой, беспокойные сновидения у взрослых могут быть вызваны множеством причин. Стресс и тревожность из повседневной жизни нередко проникают в мир снов. Особенно часто кошмары преследуют людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Нарушения режима сна и хронический недосып также способствуют появлению неприятных сновидений.

Интересно, что сны выполняют важную психологическую функцию, помогая человеку обрабатывать и выражать эмоции, которые сложно проявить в реальной жизни. Ночные кошмары могут сигнализировать о проблемах в жизни человека. Исследования показывают, что неприятные сновидения часто связаны с повседневными привычками и состоянием здоровья.

По словам Быстровой, определенные продукты, стимуляторы и медикаменты способны существенно влиять на качество сна.

По мнению психолога, кошмары иногда выполняют полезную функцию, привлекая внимание к нерешенным жизненным трудностям. Быстрова рекомендовала обратиться к специалисту, если кошмары стали регулярным явлением. Консультация сомнолога или психолога поможет выявить причины, поскольку характер сновидений напрямую отражает общее самочувствие человека.

