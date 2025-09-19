Штраф за распространение порно: любителей прислать нюдсы может ждать наказание

В Петербурге девушку оштрафовали на 110 тыс руб за интимные фото в рабочем чате

Жительница Санкт-Петербурга скинула интимные фото коллег в рабочий чат и была оштрафована на 110 тыс. рублей, сообщает Mash .

Сотрудники запротоколировали публикацию своих нюдсов в рабочем чате и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Рассылка интимных фотографий в России может быть квалифицирована как распространение порнографии или мелкое хулиганство. Суд признал девушку виновной и оштрафовал на 110 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России за секс в автомобиле можно попасть в колонию на 8 лет по статье 135 УК РФ (развратные действия).