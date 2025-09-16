За секс в автомобиле в РФ можно попасть в колонию на 8 лет
Фото - © Unsplash.com
За секс в автомобиле могут оштрафовать на 1 тыс. рублей или арестовать на 15 суток. Если близость увидит ребенок до 14 лет, то нарушителей отправят в колонию на срок от трех до восьми лет. Об этом «Абзацу» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.
Если занимающихся интимом людей поймают сотрудники полиции, им выпишут штраф по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). За это пару могут оштрафовать на сумму до 1 тыс. рублей или отправить под арест на срок до 15 дней.
Если же свидетелем секса в автомобиле станет подросток до 14 лет, то наказание будет жестче. Против пары могут завести уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия). Тогда нарушителей могут отправить в тюрьму на срок от трех до восьми лет.
Если никто не стал свидетелем интимной близости в автомобиле, пару все равно могут наказать. Если секс будет слишком громким, то могут выписать штраф в размере 2 тыс. рублей за нарушение режима тишины.