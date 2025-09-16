За секс в автомобиле в РФ можно попасть в колонию на 8 лет

За секс в автомобиле могут оштрафовать на 1 тыс. рублей или арестовать на 15 суток. Если близость увидит ребенок до 14 лет, то нарушителей отправят в колонию на срок от трех до восьми лет . Об этом « Абзацу » рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Если занимающихся интимом людей поймают сотрудники полиции, им выпишут штраф по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). За это пару могут оштрафовать на сумму до 1 тыс. рублей или отправить под арест на срок до 15 дней.

Если же свидетелем секса в автомобиле станет подросток до 14 лет, то наказание будет жестче. Против пары могут завести уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия). Тогда нарушителей могут отправить в тюрьму на срок от трех до восьми лет.

Если никто не стал свидетелем интимной близости в автомобиле, пару все равно могут наказать. Если секс будет слишком громким, то могут выписать штраф в размере 2 тыс. рублей за нарушение режима тишины.