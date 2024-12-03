SHOT: жители России стали реже заниматься сексом

Жители России начали меньше заниматься сексом. На приемах у специалистов они жалуются на низкое половое влечение, сообщает SHOT .

В 2023 году сексологам клиенты чаще всего жаловались на проблемы с половой дисфункцией или задавали вопросы по поводу контрацептивов. В 2024 году ситуация изменилась кардинально.

Большинство клиентов сексологов жалуются на то, что у них низкое либидо. Основная причина заключается в увеличении напряженности в обществе, появлении депрессии, а также чрезмерном потреблении вредной пищи.

На низкое либидо сексологам чаще всего жалуются женщины. Нередко приходят к специалисту и пары — они просят у доктора помощи в возрождении «пропавшего огонька».

К сексологам часто приходят люди в возрасте от 25 до 40 лет. Иногда среди клиентов встречаются молодые или, наоборот, пожилые.

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук сказал, что молодежь в России реже занимается сексом. Чаще всего в этом виноват хронический стресс.