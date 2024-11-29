Стало известно, почему молодежь в России стала реже заниматься сексом

По его словам, существует множество факторов, способствующих снижению либидо, среди которых хронический стресс. Это состояние возникает, когда нервная система не успевает справляться с потоком информации и задач, что может привести к выгоранию.

В таких ситуациях важно начать работать над целеполаганием и пересмотреть свой образ жизни, ведь регулярная и гармоничная сексуальная жизнь служит показателем здоровья как физического, так и психического. Если наблюдается снижение сексуальной функции, это может стать серьезным сигналом для переосмысления качества своей жизни, предостерег врач.

По мнению эксперта, нельзя привыкать к мысли о том, что «уже не до этого». Чем больше запущена проблема, тем больше усилий придется затратить для ее решения.

Раннее обращение за консультацией к специалисту-сексологу помогает не только в улучшении сексуального здоровья, но и в поддержании физического и психического благополучия. Это, в свою очередь, приносит большую удовлетворенность как в личных отношениях, так и в жизни в целом, заключил Кульгавчук.