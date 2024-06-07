SHOT: убийца подмосковного активиста Еговцева жил с матерью в деревянном бараке

Дмитрий Матвеев, преследовавший семью зампредседателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева, жил вместе с пожилой матерью в деревянном бараке в городском округе Лобня недалеко от квартиры жертвы, сообщает SHOT .

Также у нападавшего в собственности был автомобиль Hyundai Creta, на котором Дмитрий и выслеживал Екатерину Еговцеву, являющуюся объектом его обожания.

По словам близких, Матвеев вел себя как настоящий маньяк, в том числе караулил Екатерину у дома и даже наведывался в квартиру у родственникам девушки. Бат Екатерины неоднократно спускал Дмитрия с лестницы, однако каждый раз он возвращался.

При этом Матвеева не смущало, что у Екатерины муж и четырехлетний сын. Он неоднократно заявлял, что не может жить без любимой, по которой со школьных лет сходит с ума.

Знакомые Дмитрия рассказали, что он всегда был безобидным парнем. В последний раз его видели накануне у мотосервиса, где Матвеев возился с техникой.

В пятницу в подъезде многоэтажки в подмосковной Лобне 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев подкараулил и убил зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Последние пару месяцев нападавший преследовал активиста и угрожал ему.