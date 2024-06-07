Стало известно, кто убил зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева

Тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев нанес 7 ножевых ранений заместителю председателя общественного движения «Зов народа» Антону Еговцеву. В результате полученных травм активист скончался на месте, сообщает SHOT .

Подозреваемый проживал в подмосковной Лобне, занимался мотокроссом и вел обучение. До этого 37-летний Матвеев работал специалистом в медицинской компании.

С женой активиста Матвеев познакомился еще в молодости, тогда мужчина и влюбился в нее. Последние пару месяцев он преследовал Еговцева и угрожал ему.

Во время нападения Еговцев перед смертью успел дать отпор нападавшему и сумел ранить Матвеева. В настоящее время подозреваемый находится в медучреждении. По словам матери Матвеева, прошедшую ночь она провела в больнице с сыном. Дмитрий лежит и как-будто ничего вокруг не слышит.

Поклонник Екатерины Еговцевой напал и убил ее супруга Антона. На неадеквата было написано несколько заявлений, однако преследовать семейную пару он не перестал.