SHOT ПРОВЕРКА обнаружила кишечную палочку в блюдах популярной сети

В результате контрольной проверки, проведенной редакцией SHOT ПРОВЕРКА , в продукции популярной сети была обнаружена кишечная палочка, а также выявлены многочисленные нарушения санитарных требований.

Поводом для расследования стали жалобы потребителей, столкнувшихся с симптомами острого отравления после употребления готовых блюд из этой сети. У потерпевших в течение нескольких часов развивались слабость, боли в животе и общее недомогание. По их словам, обращения в службу поддержки компании не привели к устранению причин: часть сообщений была проигнорирована, в других случаях клиентам просто возвращали деньги, не затрагивая вопросов безопасности продукции.

Специалисты проекта проанализировали множество негативных отзывов, указывающих на запах несвежей рыбы и некачественные ингредиенты. Была организована работа тайных покупателей в двух заведениях сети, а также привлечен эксперт в области питания — блогер «Сам себе сушист» Игорь Черняков — для оценки заказов. Все отобранные образцы пищи направлены на анализ в независимую лабораторию — Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологий.

Итоги проверки и лабораторной экспертизы показали следующее: в большинстве исследованных проб подтверждено наличие кишечной палочки. Состав и технология приготовления блюд не соответствовали заявленным: вместо слабосоленой рыбы использовалась практически сырая, креветки жарились в масле с превышением сроков использования, были отмечены иные дефекты качества. На кухнях зафиксированы серьезные нарушения санитарного режима: отсутствие маркировки на продуктах, несоблюдение условий хранения рыбы. Персонал якобы работал с открытой бородой и видимыми признаками нездоровья (например, простудными высыпаниями на губах).

Утверждается, что работники не меняли обувь, приходя с улицы на кухню. Через общий вход, предназначенный для доставки сырья, имели свободный доступ курьеры, а дверь в производственную зону не была закрыта для посторонних. В одном из проверяемых объектов тайный агент установил, что допускается работа на кухне без наличия медицинских книжек, при угрозе проверок сотрудникам рекомендуют «отсидеться дома».

Собранные в ходе расследования материалы направлены в профильные контрольно-надзорные ведомства для проведения служебной проверки и принятия соответствующих мер. Редакция SHOT ПРОВЕРКА намерена и далее отслеживать развитие ситуации и сообщать общественности о результатах проверок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.