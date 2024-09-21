SHOT: депутат, которого заподозрили в заказе проститутки в Госдуму, женат
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Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, которого подозревают в заказе проститутки прямо в рабочий кабинет, оказался женат. Пара воспитывает двух детей, сообщает SHOT.
Парфенов познакомился со своей будущей супругой, Марией Ломакиной, несколько лет назад. Она приехала вместе со своим молодым человеком из Магнитогорска в Москву. К тому моменту все трое уже состояли в партии.
Мария и ее возлюбленный хотели пожениться. Однако в какой-то момент Денис увел девушку у товарища-однопартийца. Затем Парфенов женился на своей возлюбленной, у них появились дети.
Мария ранее работала репетитором по английскому языку. Затем она стала помощницей мужа в Госдуме.
Ранее стало известно, что депутат мог заказать проститутку прямо в здание Госдумы. Изобличающее его видео с любовными утехами появилось в Сети.