SHOT: депутат, которого заподозрили в заказе проститутки в Госдуму, женат

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, которого подозревают в заказе проститутки прямо в рабочий кабинет, оказался женат. Пара воспитывает двух детей, сообщает SHOT .

Парфенов познакомился со своей будущей супругой, Марией Ломакиной, несколько лет назад. Она приехала вместе со своим молодым человеком из Магнитогорска в Москву. К тому моменту все трое уже состояли в партии.

Мария и ее возлюбленный хотели пожениться. Однако в какой-то момент Денис увел девушку у товарища-однопартийца. Затем Парфенов женился на своей возлюбленной, у них появились дети.

Мария ранее работала репетитором по английскому языку. Затем она стала помощницей мужа в Госдуме.

Ранее стало известно, что депутат мог заказать проститутку прямо в здание Госдумы. Изобличающее его видео с любовными утехами появилось в Сети.