SHOT: блогер Гасанов был последним, с кем контактировал Дуров перед арестом

Блогер Гусейн Гасанов был последним, с кем контактировал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров перед задержанием, сообщает SHOT .

В Азербайджане миллиардер позавтракал с Гасановым и 24-летней стримершей Юлией Вавиловой. Компания встретилась в элитном ресторане в Баку Shore House Baku. Популярное заведение расположено на берегу Каспийского моря — им владеет Эмин Агаларов.

Спустя несколько часов после завтрака Дуров и Вавилова прилетели на частном самолете в Париж. В аэропорту их к тому времени уже поджидали французские силовики.

Дурова задержали 24 августа в Париже. В МИД Франции отказались от комментариев в связи с его арестом. Известно, что миллиардеру могут предъявить обвинения в терроризме и торговле наркотиками.