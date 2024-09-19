SHOT: бизнесмен Алексей Блиновский продолжит службу в зоне СВО

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, бизнесмен Алексей Блиновский продолжит службу в зоне спецоперации, его контракт с министерством обороны РФ пока не замораживают, сообщает SHOT .

В ближайшее время Блиновского доставят в Москву, где он будет участвовать в следственных действиях. Однако сразу после этого он отправится на южно-донецкое направление СВО.

Ранее Алексей Блиновский передал адвокату Эльману Пашаеву 45 млн рублей наличкой, чтобы юрист вызволил его супругу Елену из СИЗО. Однако арест бизнесмену не грозит.

Сейчас Блиновский признан потерпевшим по делу о мошенничестве, поэтому он сможет продолжить выполнять боевые задачи в зоне СВО.

Скорее всего, бизнесмену нужно будет приехать в столицу еще несколько раз. Он должен являться к следователю по делу Пашаева.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ может заморозить контракт с Блиновским. Это возможно, если силовики выяснят, что контракт был подписан из-за мошеннических действий при посредничестве Пашаева.

По данным следствия, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 906 млн рублей, из которых незаконно были легализованы 716 млн рублей. Также блогерша, как считает следствие, совершила неправомерный оборот средств платежей.

В отношении мужа «королевы марафонов» уголовное дело выделено в отдельное производство.