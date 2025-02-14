Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии после заявлений США

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал парламент ввести в Германии чрезвычайное положение после заявлений США по Украине, сообщает « Газета.ru ».

Он отметил, что разговор Дональда Трампа и Владимира Путина не стал неожиданностью, однако это требует четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы.

По его словам, чтобы Евросоюз оставался равноправным союзником США, необходимо совершить гораздо больше для обеспечения безопасности.

Шольц также предложил провести реформу об освобождении от уплаты налогов на инвестиции в безопасность и оборону ФРГ.

Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры по телефону 12 декабря, об этом официально сообщили в Кремле и раскрыли детали беседы лидеров, которые затронули несколько важных тем международной повестки, в том числе украинского конфликта.

Лидеры двух стран особое внимание уделили ситуации на Украине. Американский президент призвал к поиску дипломатического решения конфликта. Российский лидер поддержал идею мирного урегулирования через переговоры, подчеркнув важность устранения первопричин возникновения этого конфликта.

Разговор длился полтора часа. После него Трамп выразил надежду на то, что в скором времени сотрудничество стран приведет к успеху.