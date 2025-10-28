Шойгу заявил, что все народы России встали в единый строй участников СВО

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что все народы России встали в единый строй участников специальной военной операции, сообщают aif.ru .

«Боевые действия — это серьезное испытание для нашего народа, которое только сильнее сплотило нас. В окопах, в зоне боевых действий бойцы молятся на разных языках об общей победе. Поэтому противник, независимо от национальности, считает нас всех русскими солдатами», — говорится в сообщении.

По его словам, сплоченность россиян стала более крепкой и надежной.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками обсудил испытания крылатой ракеты с неограниченной дальностью «Буревестник». Она может нести ядерную энергетическую установку.

Ранее Путин говорил, что Стратегические ядерные силы РФ во время тренировки запустили все три компонента. Во время нее испытывали перспективные образцы вооружений.

