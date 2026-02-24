Школы Подмосковья провели масленичные гуляния

сегодня в 12:58

Масленичная неделя прошла в образовательных учреждениях Подмосковья с 16 по 22 февраля. В школах и колледжах организовали народные гуляния, мастер-классы и кулинарные конкурсы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В течение семи дней учебные заведения региона становились площадками для праздничных мероприятий. В них участвовали школьники, студенты колледжей, активисты детских движений и их наставники.

Для ребят подготовили творческие мастер-классы по народным промыслам, традиционные игры, конкурсы и хороводы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.