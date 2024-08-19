Школу № 11 в Павлово-Посадском округе откроют в сентябре после капремонта

Завершен капитальный ремонт школы № 11 в поселке Большие Дворы Павлово-Посадского округа. Ведется пусконаладка инженерных систем. Школа откроется с началом учебного года, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования».

Здание школы построено в 1960 году. Его общая площадь составляет 3 450 кв. метров.

В рамках проекта капремонта здесь приведены в порядок фасад и кровля, отремонтирована входная группа, проведена внутренняя отделка помещений, установлено новое сантехническое оборудование, проложены новые инженерные коммуникации, а также выполнено благоустройство территории. В классы поставили новую мебель и учебное оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на начало сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.