Школьный коллектив из Подмосковья стал лауреатом международного фестиваля моды

С 10 по 13 июля в городе Плес Ивановской области проходил XIX международный фестиваль моды имени Вячеслава Зайцева «Плес на Волге. Льняная палитра». В этом году в программе были представлены 30 модных коллекций, более 100 моделей вышли на подиум, в том числе учащиеся Дмитровской гимназии «Логос», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Коллектив гимназии представил на фестивале коллекцию «Наследие» и стал лауреатом конкурса. Их работы оценивала экспертная комиссия, которую возглавил российский дизайнер Игорь Гуляев.

Участники проекта изучали культурную память и преемственность в моде. Дмитровские школьники работали над коллекцией девять месяцев. За это время они создали десятки эскизов, поработали с различными материалами, поставили хореографию и подобрали музыкальное сопровождение для модного показа.

Художественным руководителем коллектива стала преподаватель гимназии «Логос» Светлана Атаулина. В проекте участвовали ученики 6–11 классов: София Марченко, Арина Шакович, Анфиса Сурнина, Варвара Шилова, Александра и София Щепелевы, Кира Каверина, Татьяна Сизова и Борис Марин.

В пресс-службе ведомства отметили, что участие школьников в художественных фестивалях развивает их творческие способности и дает молодым людям возможность реализовать себя на профессиональном уровне. Достижение подмосковных школьников подтверждает высокий уровень внеурочной подготовки в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.