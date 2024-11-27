Школьников 8-11 классов из Чехова пригласили на олимпиаду по истории

Открыта регистрация участников для Подмосковной олимпиады школьников по истории. Всех учащихся 8-11 классов городского округа Чехов приглашают принять участие в напряжённой и увлекательной интеллектуальной битве, которая проходит 27 ноября 2024 года. Олимпиада является отличной возможностью для школьников продемонстрировать свои знания в области истории и оценить свои силы на уровне региона, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Интеллектуальные испытания стартуют 27 ноября в 10:00 и продлятся до 19:59 по московскому времени. Учащиеся смогут выполнить задания в удобное для себя время в указанный период. Олимпиада будет проходить на специализированной платформе mo.olymponline.ru, что позволит обеспечить комфортные условия для всех участников.

Это событие является важной составляющей образовательного процесса, способствующим углубленному изучению истории. Школьники смогут проверить свои знания, а также получить новый опыт в форматах онлайн-олимпиад. Результаты олимпиады помогут не только выявить наиболее одарённых учеников, но и сформировать активное участие подростков в интеллектуальных проектах.

Контроль информации о графике публикации результатов и приёме апелляций будет доступен по специальной ссылке: https://olympmo.ru/mosreg-olymp-2024-2025.html.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.