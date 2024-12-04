Школьники Подмосковья учились управлять дронами в рамках мастер-класса

В рамках реализации проекта «Юные пилоты Подмосковья» на площадках центров образования для школьников провели обучающие мастер-классы по пилотированию дронов «Собирай, взлетай и программируй». Об этом сообщает пресс-служба Богородского округа.

За дронами — будущее, поэтому так важно и необходимо уже сегодня готовить специалистов и операторов, которые будут способны ими управлять.

Понимая всю актуальность и важность данного вопроса, окружное управление образования не остается в стороне и делает на этом особый акцент в ходе педагогического процесса.

Проект прежде всего направлен на популяризацию инженерно-технического творчества и повышение интереса к конструированию, пилотированию и программированию беспилотных авиационных систем.

В первой части обучающего курса ребята опробовали практический тренажер по управлению беспилотными авиационными системами за компьютерами. Во второй части мастер-классов каждый участник смог попробовать себя в роли оператора БПЛА. Мероприятие вызвало неподдельный интерес у юных пилотов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.