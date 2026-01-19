Школьники Подмосковья смогут пройти программы «Содружество Орлят России» весной 2026 года

Ученики 4-х классов и их наставники из Подмосковья могут подать заявки на участие в программах «Содружество Орлят России», которые пройдут в детских центрах «Орленок» и «Океан» весной 2026 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Заявки на участие в программах «Содружество Орлят России» принимаются до 19 января. Для подачи необходимо предоставить сертификат о прохождении наставником дистанционного курса по развитию социальной активности младших школьников, а также сертификаты о завершении не менее пяти треков программы в 2024–2025 учебном году и не менее двух — в 2025–2026 учебном году.

Документы подает педагог, реализующий программу, указав в заявке полное название школы, фамилию, имя и отчество учителя, список учеников класса, готовых поехать на смену, и имя наставника. После завершения приема заявок состоится конкурсный отбор. Подробные инструкции и правила будут направлены классным руководителям по электронной почте до 21 января.

Результаты отбора опубликуют до 24 февраля 2026 года. Ознакомиться с положением о конкурсе, формой заявки и видеоинструкцией можно в официальном сообществе программы «Орлята России» в соцсети «ВКонтакте».

Организатором выступает Российский детско-юношеский центр при поддержке минпросвещения России. Соорганизаторы — ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Океан», партнер — Движение Первых. В Московской области в движении «Орлята России» участвуют 460 тысяч детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.