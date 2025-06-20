Уже четвертый год подряд школьники Королева активно участвуют в проекте «Умные каникулы», в рамках которых дети проводят летние дни увлекательно и познавательно. Основная цель инициативы — дать детям альтернативный вариант отдыха, наполненный полезными знаниями и интересными занятиями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Более 3400 ребят принимают участие в образовательной программе, где занятия проходят в игровой форме по пяти направлениям: интеллектуальное, социальной активности и предпринимательства, патриотическое, культурное и спортивное.

— Интеллектуальное: развитие критического мышления через решение нестандартных задач и головоломок;

- Социальная активность и предпринимательство: обучение основам бизнеса, формирование лидерских качеств и навыков командной работы;

- Патриотическое: изучение истории родного края, воспитание любви к Родине и гордости за достижения соотечественников;

- Культурное: знакомство с искусством, литературой, музыкой и театром, развитие эстетического вкуса;

- Спортивное: поддержание физической формы, популяризация здорового образа жизни и занятия спортом.

Школьники также много занимаются на свежем воздухе, посещают с экскурсиями предприятия, музеи и тд. Проект абсолютно бесплатный и помогает развить необходимые навыки и умения, получить новые знания и завести полезные знакомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.