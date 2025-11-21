Школьник Подмосковья создал тренажер для восстановления подвижности кисти

Ученик 10-го класса Александр Кокорев из Ногинской гимназии разработал нейротренажер для восстановления подвижности кисти руки. Применение устройства поможет ускорить восстановление функциональной активности у пациентов в процессе реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Когда у брата моего наставника появилась проблема — паралич одной из рук — я решил, что будет интересно сделать тренажер для реабилитации, который благодаря компьютерному зрению сможет повторять движения здоровой руки и выполнять их на парализованной. Несмотря на то, что проект уже создан и успешно функционирует, работа над ним не останавливается, мы постоянно дорабатываем и вносим правки. В будущем планирую получить патент на свое изобретение», — рассказал создатель тренажера для восстановления подвижности кисти Александр Кокорев.

Тренажер функционирует на основе принципа зеркальной терапии: движения здоровой руки пациента считываются компьютерным зрением, который затем совершает идентичные движения на парализованной кисти. Создаваемая таким образом зрительная обратная связь «обманывает» мозг, заставляя его воспринимать движение парализованной конечности как успешное, и выстраивает новые нейронные связи.

Работа над проектом велась под руководством педагога дополнительного образования по направлению «Робототехника» Александра Галочкина. Детали устройства изготовлены на 3D-принтере из пластика, чтобы они были легкими. Дуги, которые сгибают пальцы парализованной руки, сделаны по принципу золотого сечения — эта форма позволяет сгибать все три фаланги пальца именно так, как это физически делает здоровая рука, сжимая пальцы в кулак.

«С Сашей мы работаем с третьего класса, начинали изучать робототехнику с Lego-набора. Его огромная работоспособность и усидчивость, стремление к новым знаниям проявлялись уже тогда. Он всегда на 100% отдавался тем проектам, которые мы создавали. При работе с такими замотивированными ребятами очень существенна роль наставника — здесь важно показать ребенку, что его знания предмета могут быть применены на практике, что он может что-то изобретать и создавать», — поделился Александр Галочкин, педагог дополнительного образования в Ногинской гимназии.

Для успешной работы устройства были написаны два кода — один для компьютера, другой для самого тренажера. Первый написан на Python, он распознает руку человека в кадре с помощью технического зрения, отслеживает положение пальцев здоровой руки и посылает сигнал тренажеру. Второй код размещается на исполнительном устройстве и позволяет принимать сигналы, сгибать и разгибать с помощью дуг на больной руке те пальцы, которыми двигает здоровая рука. Тестировали и дорабатывали тренажер вместе врачами реабилитационного центра — филиала Главного клинического госпиталя МВД.

После окончания школы Кокорев планирует поступать в МФТИ или Высшую школу экономики, а в будущем мечтает создать свою компанию по производству биотехники. Старшеклассник является призером Всероссийской олимпиады школьников по технологии, многократным лауреатом конкурсов «Большая перемена», «Большие вызовы», дважды победителем национальной технологической олимпиады и многих других соревнований и конференций.

«Самые передовые проекты мы реализуем в гимназии начиная с первого класса. STEM-образование, научные лаборатории, естественно-научные занятия, у нас даже мультстудия. И конечно, большой пласт работы — это робототехника, 3D-моделирование, программирование. Больше половины детей начальной школы активно занимаются, готовят свои научные работы. Переходя в пятый класс ребята уже готовы к созданию серьезных исследовательских проектов. И вот здесь огромная роль отводится учителю — наставнику, который сопровождает ребенка не только в процессе его образования, но и в процессе взросления и развития его способностей», — рассказала директор Ногинской гимназии Тамара Федотова, кандидат наук, Почетный работник общего образования РФ.

Ногинская гимназия сотрудничает с 12 вузами. 89% выпускников прошедшего учебного года поступили в организации, которые входят в ТОП-100 лучших в стране: МГУ, ВШЭ, РАНХИГС, МГТУ им. Баумана, МИРЭА, Сеченовский университет и другие. Трое учеников школы в прошлом олимпиадном сезоне стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В гимназии реализуется ранняя профилизация и углубленное изучение предметов, а старшеклассникам доступны индивидуальные учебные планы по 8 профилям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.