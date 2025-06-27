Школьник из Подольска поедет в «Артек» на финал конкурса «Большая перемена»

Школьник из Подольска Виктор Осипов поедет в «Артек» на финал всероссийского конкурса «Большая перемена» во время смены «Артек собирает друзей». Решающий этап конкурса пройдёт с 20 по 24 июля. Всего в шестом сезоне конкурса поступило более 1 500 000 заявок, в финал вышло 700 человек, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Пятиклассник Осипов из школы № 11 является волонтёром «Музея Победы» и «Департамента культурного наследия». Занимается горными лыжами, танцами, играет в волейбол, состоит в юнармейском отряде.

Конкурс стартовал 28 марта. На отборочном этапе участники выполняли задания, полученные в онлайн-игре. На первом большом задании попросили сделать видеовизитку с рассказом о себе и своей мечте. Затем необходимо было разработать проект для конкурса. Из 12 предложенных вариантов Виктор выбрал тему «Расскажи о главном» и подготовил интервью с ветераном Великой Отечественной войны.

Также школьник написал серию подкастов на тему «Безопасность в сети». Затем прошёл интеллектуальный этап конкурса, на котором предлагали задачи на логику, креатив и знание истории страны, а также собеседование с экспертом онлайн.

«В конкурсе „Большая перемена“ участвую первый год. Мне удалось познакомиться с прекрасным человеком — ветераном Великой Отечественной войны Николаем Васильевичем Морозовым, он фронтовик, соловецкий юнга. Хочу оправдать его доверие и стать достойным наследия поколения победителей. Участие в „Большой перемене“ помогло мне обрести уверенность в себе. Мечтаю стать репортёром и начал вести канал о своих увлечениях, путешествиях и интересах. Обязательно поделюсь впечатлениями об „Артеке“, — сказал Осипов.

«Большая перемена» — проект для активных ребят, которые готовы менять себя и мир вокруг. В отличие от традиционных предметных олимпиад, в нём оценивают умение работать в команде, способность работать с большими объёмами информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности.

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