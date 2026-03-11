Школьник из Клина вошел в число лучших на олимпиаде по искусственному интеллекту

Одиннадцатиклассник гимназии им. Татищева Андрей Казаков из Клина занял 210-е место среди 36 250 участников на Всероссийской олимпиаде школьников по искусственному интеллекту в конце 2025 года.

Андрей Казаков, ученик 11 класса гимназии им. Татищева в Клину, с детства интересуется цифровыми технологиями. Восемь лет назад он начал заниматься программированием и робототехникой, а позже освоил создание сайтов и современные языки программирования. Опыт работы на фриланс-бирже позволил ему собрать портфолио и получить практические навыки в frontend-разработке.

Особое внимание Андрей уделяет нейросетям и обработке звука. Он самостоятельно изучал алгоритмы для обучения нейросетей и участвовал в олимпиаде МИЭТ. В подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по искусственному интеллекту ему помогала учитель информатики Татьяна Юрьевна Черепанова.

Помимо успеха на олимпиаде по ИИ, Андрей вошел в ТОП-4 инженерной олимпиады МИЭТ, где вместе с командой разрабатывал системы рекуперативного торможения для электромобилей. Сейчас выпускник готовится к участию в Международной олимпиаде по промышленной разработке и планирует поступать в технический вуз после сдачи ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.