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Школа на 600 мест появится в Нижегородском районе Москвы

В Нижегородском районе на юго-востоке столицы возведут школу на 600 мест. Проект строительства уже одобрен, сообщается на сайте мэра Москвы.

Школа появится по адресу: Новохохловская улица, земельный участок № 2. Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал, что она будет представлять собой 4-этажное здание.

Учреждение образование будет оснащено входными группами для учеников начальных, средних и старших классов. В каждой из них оборудуют место ожидания для посетителей, гардероб и пульт охраны.

На первом этаже здания будут располагаться кабинеты начальных классов и кабинет для индивидуальных занятий. Также здесь разместят кабинеты для средних и старших классов с лабораторно-исследовательским комплексом, зал для мероприятий, обеденный зал и медицинский блок.

На втором этаже появятся учебные кабинеты для средней и старшей школы, 2 спортзала, раздевалки, а также еще один зал для мероприятий.

Третий этаж оснастят учебными кабинетами, лабораторно-исследовательским комплексом, мастерской живописи. Появятся там и места для отдыха.

На четвертом этаже будут кабинеты для старших классов, медицинский лабораторно-исследовательский комплекс и медиатека.

Ранее в столичных районах Филимонковский и Коммунарка возвели два новых учебных корпуса. Они предназначены для школ.