Ефимов: новые учебные корпуса для двух школ построили в ТиНАО

В столичных районах Филимонковский и Коммунарка построили два новых учебных корпуса для школ, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На сегодняшний день здания уже приняли своих первых учеников.

«Строительство велось в рамках городской Адресной инвестиционной программы. У школы № 1391 в деревне Горчаково появился новый учебный корпус на 725 учебных мест. Также построили дополнительный учебный корпус на 300 мест для школы № 2070 в поселке Воскресенском. Уже в сентябре оба здания приняли первых учеников», — поделился вице-мэр.

Таким образом, школа в деревне Горчаково смогла получить дополнительное новое пятиэтажное здание. Тут расположились универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортзал и зал для проведения мероприятий, медиатека и несколько лабораторно-исследовательских комплексов. Площадь застройки составила свыше 6 тыс. кв. м.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин прокомментировал подробности возведения учебного корпуса, который находится в Воскресенском.

«Новый учебный корпус школы в Воскресенском представляет собой трехэтажное здание, выполненное в современном стиле. Оно рассчитано на 200 учеников и 100 мест для дошкольников. В здании есть 8 универсальных кабинетов, а также специализированные кабинеты для занятий трудом, изобразительным искусством, моделированием», — объяснил Жидкин.

Мосгосстройнадзором проводился контроль строительства соцобъектов на всех этапах. В конце августа ведомством были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию образовательных учреждений.

«Общая площадь одного учебного корпуса, построенного в районе Коммунарка, составила 5,2 тыс. кв. м, а второго, возведенного в Филимонковском районе, — 10,7 тыс. кв. м. Суммарно на двух площадках за время проведения работ инспекторы провели 24 контрольно-надзорных мероприятия», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Укрупнение объектов образования очень актуально на территории ТиНАО. Это связано с тем, что основная часть приобретателей жилья в округах — это молодые семьи с детьми.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО.