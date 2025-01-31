Шесть подростков из Дзержинского получили паспорта в торжественной обстановке

30 января в малом зале Дворца культуры «Энергетик» г. Дзержинский состоялась очередная церемония вручения паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста. Шестеро юных граждан получили свой первый паспорт из рук главы города Андроника Пака, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дорогие ребята! Сегодня вы стали обладателями главного в жизни документа — паспорта гражданина Российской Федерации. Вы — часть великой страны, никогда не забывайте об этом. Искреннее желаю успехов в учёбе, самореализации и только побед!» — отметил Андроник Эдуардович.

Добрые слова напутствий сказал ветеран боевых действий Дмитрий Осипов, который пожелал ребятам ставить перед собой благородные цели и достигать их.

Поздравить подростков в этот праздничный день пришли депутаты городского совета депутатов, представители городской администрации, друзья, одноклассники и родители.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.