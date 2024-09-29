SHAMAN объяснил, почему поцеловал Мию Бойку, будучи еще в браке

В начале лета певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, поцеловал Мию Бойку на красной дорожке одной из премий в Москве. Артист объяснил, почему решился на подобный шаг, будучи еще в браке, сообщает « СтарХит ».

Летом 32-летний SHAMAN заставил поклонников засомневаться в благополучии своего брака. Это произошло после того, как артист поприветствовал Мию Бойку на красной дорожке нежным поцелуем в шею. Певица сначала смутилась, а затем отшутилась.

В Сети после произошедшего появились слухи о том, что у исполнителя и его супруги проблемы в браке, из-за чего SHAMAN якобы решил приударить за другой. Музыкант решил объяснить, что его связывает с Мией Бойкой.

Певец отметил, что за поцелуй с коллегой по цеху ему не стыдно, смущать он никого не хотел. По словам Дронова, исполнительница — его хорошая знакомая, она спокойно отреагировала на поцелуй. Дружеские отношения после такого не были испорчены. При этом исполнитель отметил, что Бойка была не против такого поцелуя.

«Она была не против, мы потом обсуждали этот момент», — отметил SHAMAN в ходе шоу «Судьба человека».

Он добавил, что поцелуй был приветственным.

Ранее стало известно, что SHAMAN разводится с женой после 7 лет брака. Певец объяснил это слишком плотным рабочим графиком, из-за которого пара не может выстраивать отношения.