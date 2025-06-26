Севшее на мель у Сахалина судно могут вывести в море в августе

Севший на мель у южного побережья Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 планируется вывести на глубокую воду в августе, сообщает РИА Новости .

«Росприроднадзор и капитан порта Невельск согласовали документацию по удалению судна.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Глауба, «к удалению имущества из акватории порта Невельск собственник планирует приступить при благоприятных погодных условиях в августе».

Ранее сообщалось, что китайское судно село на мель вблизи Сахалина из-за шторма. Ситуацию вдоль береговой линии держат на контроле, в том числе в МЧС России. В регионе в связи с ситуацией ввели режим ЧС местного значения.

Губернатор региона Валерий Лимаренко отметил в своем Telegram-канале, что главная задача — не допустить экологической катастрофы и чтобы иностранный владелец корабля не бросил его. Такой случай в истории Сахалина уже был в 2021 году.