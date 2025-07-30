Сеть ресторанов ROSTIC’S подтвердила сбой в работе

Во второй половине дня клиенты сети ресторанов ROSTIC’S столкнулись с трудностями при оформлении заказов. Это оказалось невозможным из-за массового, но кратковременного сбоя в IT-инфраструктуре, соответствующую информацию компания подтвердила в официальном Telegram-канале ROSTIC’S .

«В нашей сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры. Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание», — говорится в сообщении ROSTIC’S.

Представители сети ресторанов отметили, что посетители по-прежнему могут сделать заказ в самих ресторанах. Ни одно из заведений не закрылось на фоне сбоя и остается доступным населению.

Ранее пользователи Сети массово жаловались в соцсетях, что не могут сделать онлайн-заказ в ROSTIC’S.