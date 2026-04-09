Сестра беременна от мигранта: как живет семья девочки, над которой надругались

11-летняя школьница из района Уралмаш в Екатеринбурге Свердловской области, над которой надругался парень восточной внешности, является сестрой 14-летней, недавно забеременевшей от мигранта. В обоих случаях проводится расследование уголовных дел, подробности жизни многодетной семьи раскрыл E1.ru .

Мать Елена живет на Кировоградской улице в Екатеринбурге. Она воспитывает пятерых дочерей 21, 17, 14, 11 и шести лет, а также девятилетнего сына. Они жили в «двушке».

Старшая дочь некоторое время назад сбежала. Она начала жить отдельно.

Соседи рассказали, что Елена вместе с новым супругом Артуром, от которого у женщины двое детей, злоупотребляли алкоголем и часто ссорились. Муж якобы бил ее и несовершеннолетних.

«Дети росли как трава, никто ими не занимался, в школу они практически не ходили. Те, кто постарше, постоянно болтались на улице, уходили из дома, бродяжничали. Дома у них был кавардак, вечно все стекла выбиты», — рассказали собеседники.

Семья стоит на учете, как неблагополучная. При этом Елена не пускала сотрудников соцорганов в квартиру, игнорировала требования, не оплачивала квитанции за коммунальные услуги.

В начале года 14-летняя дочь Елена забеременела от взрослого мужчины. Предположительно, он был у нее не первым в интимном плане. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 134 Уголовного кодекса России («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).

Затем стало известно, что с 11-летней девочкой совершили сексуальные действия. Она и приятельницы познакомились с парнями в торговом центре «Карнавал». После этого отправились к ним в квартиру. Было возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса («Насильственные действия сексуального характера»). Девочку отправили в реабилитационный центр.

«Они гуляют, общаются с мальчиками и взрослыми мужчинами, ведут половую жизнь, даже якобы оказывают сексуальные услуги за деньги. Маме много раз об этом говорили, но она не реагирует. Создалось впечатление, что она готова за бутылку водки сама подложить их», — рассказал знакомый семьи.

