Сергунина: началась регистрация на акцию «День без турникетов» в Москве

С 25 по 29 марта в Москве проводится акция «День без турникетов». Во время мероприятия жители и гости города смогут посетить около 130 предприятий, производств, научных лабораторий и креативных пространств, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, сообщает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

«Они подготовят 200 экскурсий, мастер-классов и лекций», — отметила она.

На ряде площадок пройдут встречи с начальниками фирм и HR-менеджерами. Гостям мероприятия расскажут, какие новейшие изделия изготавливают в Москве и как построить карьеру в области высоких технологий, поделилась Сергунина.

Поучаствовать в «Дне без турникетов» может любой желающий, это бесплатно. Однако для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

В центре аддитивного инжиниринга посетителям покажут технологии, продемонстрируют, как изготавливать изделия и применять их. На мероприятии в фармацевтической лаборатории расскажут о создании лекарств и покажут устройство инновационного кластера «Ломоносов».

Сотрудники компании, которые снабжают авиационную отрасль топливом, покажут, как работает заправочный комплекс. Также они предложат посетить салоны авиалайнеров СССР Ту-154 и Ил-86.

Фирма-инноватор в сфере космических разработок покажет интерактивную программу про спутники. Она привлечет внимание как взрослых, так и детей.

Почти 30 компаний и организаций в первый раз поучаствуют в проекте. В их числе оказались создатель программного обеспечения, «Робостанция», расположенная на ВДНХ, а также киностудия.

Сергунина напомнила, что «День без турникетов» начали проводить около 10 лет назад. За этот период организовали примерно семь тыс. экскурсий. В них поучаствовали почти 440 тыс. человек.