Сергунина: набор на новый поток начался в академии «Молодежь Москвы»

В академии «Молодежь Москвы» начался набор на новый поток. Участникам дадут знания в сфере цифровых технологий и креативных индустрий, занятия стартуют 6 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

«Для студентов подготовили шесть бесплатных курсов по современным направлениям. Например, слушателей познакомят с основами интернет-маркетинга и расскажут, как использовать в своей работе нейросети. Ребята могут выбрать одну или сразу несколько программ», — добавила заммэра.

Занятия планируют проводить в смешанном формате. Ученики будут посещать лекции как онлайн, так и вживую.

Курс «Контентмейкер. Базовый уровень» будет посвящен созданию текстов и видео для сайтов, а также соцсетей. Будут учитываться актуальные тренды. Эксперты расскажут обо всех нюансах такой деятельности — от создания идеи до монтажа видео.

Во время программы «Нейросети: от теории к практике — инструменты для будущего» расскажут, как применять цифровых ассистентов в разных сферах. Маркетологи смогут изучить разные системы для аналитики и способы их применения. Потом они помогут разработать и начать использовать персонализированную стратегию продвижения.

Начинающим дизайнерам дадут советы по сборке сайта на одной из платформ. Также на лекциях научат готовить сценическую речь и дадут советы по борьбе со страхом выступлений на публике. Эти знания смогут использовать представители разных профессий.

Заявки на участие принимают на официальном сайте проекта «Молодежь Москвы». Тем, кто выпустится, предоставят сертификаты о прохождении курса.

Академия — совместный проект с инновационно-образовательным комплексом «Техноград» на московском ВДНХ. Она заработала весной 2025 года. В первом потоке участвовали 735 начинающих специалистов.