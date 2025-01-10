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Сергунина: Москва получила более 60 наград в сфере цифровизации в 2024 году

По итогам 2024 года московские ведомства и ИТ-проекты удостоились более 60 российских и международных наград. В сфере цифровизации мегаполис занимает лидирующие позиции не только в России, но и мире, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

«Москва последовательно идет по пути развития „умного“ города. Особое внимание сейчас уделяется разработкам на базе искусственного интеллекта. Современные технологии, которые мы внедряем, помогают во многих вопросах и жителям, и бизнес-сообществу», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что лауреатами премий стали цифровые решения в области предпринимательства, медицины, креативных индустрий, транспорта, туризма и культурно-исторического наследия.

В 2024 году Москва была отмечена Всемирной премией инноваций (World Innovation Award) в категории «Устойчивые города и сообщества» за внедрение передовых технологий. Российская столица лидирует среди мегаполисов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития.

Фото - © Пресс-служба столичного департамента информационных технологий

Проект мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» стал лауреатом Международной премии в сфере современных технологий Global Innovation & Tech Excellence Awards в номинации «Государственно-частное партнерство».

Еще в прошлом году премией Рунета были отмечены мобильное приложение «Мой id», Московский инновационный кластер и особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва», инвестиционная карта столицы, киноплатформа «Москино» и другие.

Кроме того, столица удостоилась Гран-при национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» в спецноминации «ИИ — человеку», а на премии Digital Leaders отметили онлайн-платформу Московского инновационного кластера i.moscow.