Сергей Колунов рассказал о новых законах в сфере образования и трудоустройства молодежи

В Московском областном казачьем институте технологий и управления в Волоколамске прошла встреча депутата Государственной Думы Сергея Колунова со студентами и преподавателями. Основной темой обсуждения стало профессиональное развитие молодежи и новые законодательные инициативы, направленные на поддержку студентов и выпускников. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале .

Сергей Колунов рассказал о двух важных законах, которые уже вступили в силу. Первый из них, действующий с 1 августа 2024 года, позволяет студентам старших курсов колледжей преподавать в детских садах и начальных школах, а также вести занятия в детских кружках. Студенты последнего курса вузов смогут занимать должности учебно-вспомогательного персонала и работать в сфере научного обслуживания в университетах и научных организациях.

Депутат подчеркнул, что этот закон дает молодым людям возможность получить опыт работы и трудовую книжку еще до получения диплома, что значительно повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Второй закон, инициированный партией «Единая Россия» и вступивший в силу с 1 мая 2024 года, направлен на совершенствование механизма целевого набора в вузы. Теперь все предложения работодателей о целевом обучении будут размещаться на специальном информационном портале в открытом доступе. Это позволяет абитуриентам самостоятельно выбирать подходящие варианты и заключать трудовые договоры с будущими работодателями еще на этапе поступления.

Депутат также заверил, что работа в данном направлении будет продолжена, чтобы создать максимально благоприятные условия для профессионального роста и трудоустройства молодежи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.