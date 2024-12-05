Сенатор РФ Александр Двойных провел прием жителей Подмосковья

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных провел прием в региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Московской области, передает пресс-служба партии.

К сенатору обратились подмосковные предприниматели по вопросу привлечения инвестиций и получения доступных мер поддержки. Александр Двойных отметил, что в это непростое для страны время, как никогда необходима поддержка аграриев, поэтому взял под личный контроль все заданные вопросы, для дальнейшей помощи предприятию.

«На приём пришли фермеры — производители грибов-вёшенок. Производство располагается в Орехово-Зуевском округе Московской области. Предприниматели полностью заменили французские грибницы отечественным аналогом. В этом году компания начала поставлять мицелий вёшенок из Сибири по всему Центральному федеральному округу России. В планах — расширение производства, обсудили варианты поддержки. Кроме желания двигаться вперёд, у фермеров есть хорошие наработки, важно поддержать их развитие», — прокомментировал Александр Двойных.

Также поступил вопрос от представителя деревни Матчино. Жителей волнует вопрос содержания дорог и расположение контейнерной площадки близ посёлка.

Все обращения и просьбы пришедших на прием жителей были внимательно выслушаны, изучены, по каждому вопросу даны консультации. Совместно с заявителями определен план дальнейшей работы.

Записаться в региональную общественную приемную «Единой России» на прием можно, обратившись по телефону: 8(495)106-05-50 (понедельник–пятница).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.