Семьи и коллективы РФ могут поучаствовать в патриотическом фестивале «Яблоня от Яблони»

19 августа пройдет Всероссийский фестиваль «Яблоко от Яблони» в рамках Всероссийского духовно-патриотического, социально-экологического проекта «Связь поколений». Об этом сообщает пресс-служба фонда содействия реализации соцпроектов «Благовест».

Фестиваль проходит при содействии Минпросвещения РФ, Минкультуры РФ, Минспорта РФ, детских и молодежных Всероссийских общественных организаций.

В 2025 году — в год 80-летия Победы в ВОВ — фестиваль посвящен защитникам Отечества.

Цель фестиваля — духовное единение людей, укрепление связи поколений и семейных ценностей, сохранение и передача традиций, патриотическое воспитание детей и молодежи, популяризация здорового и спортивного образа жизни, выявление талантов у детей и молодежи, а также ознакомление с культурой, природными и территориальными достопримечательностями России, воспитание любви к Родине.

Задачи фестиваля:

установление новых традиций — единого Всероссийского дня — фестиваля «Яблони от яблони» 19 августа, что символизирует преемственность поколений, родственные связи, семью, семейные ценности, плодородие и сбор урожая, жизненную и духовную силу;

привлечение как можно большего числа граждан РФ к фестивалю;

формирование стратегического мышления;

поддержание общности и сохранения традиционных ценностей.

Участники проекта — жители России от 2,5 месяцев до 96 лет, в т. ч новых территорий Донбасса. В 2023 году — 63 региона, в 2024 году — 78 регионов, 19 мая 2025 года акция «Сад — связь поколений» прошла в 50 регионах.

Приглашаем поучаствовать Для участия в фестивале приглашаются семьи и коллективы.

Регистрация участников фестиваля «Яблоня от яблони» проходит на официальной странице.