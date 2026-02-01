Семен Слепаков* заработал около 2 млн рублей на вкладах в российских банках

Известный комик Семен Слепаков, уехавший в Израиль после начала СВО, за два года заработал около 2 млн рублей на вкладах в российских банках, сообщает SHOT .

46-летний шоумен, сбежавший из страны и получивший израильское гражданство, продолжил доверять российским данкам и внес на вклады 25,7 млн рублей под проценты.

В декабре прошлого года стало известно, что выступления юмориста Семена Слепакова* подешевели на 1,5 млн рублей на фоне падения спроса. Также комик готов выступать перед россиянами хоть в Европе, хоть в Израиле.

Ранее бизнесмен Андрей Матус заявил, что многие российские знаменитости, эмигрировавшие после начала СВО, пытаются снять статус иноагента и минимизировать юридические риски, чтобы сохранить возможность вернуться в Россию.

*Признан иностранным агентом на территории России.

