Берется за все заказы: комик Слепаков* «подешевел» на 1,5 млн рублей
Фото - © Евгений Одиноков/РИА Новости
Выступления уехавшего из РФ юмориста Семена Слепакова* подешевели на 1,5 млн рублей на фоне падения спроса, сообщает SHOT.
Слепаков* берется за все заказы на корпоративы. Он поумерил аппетиты и уменьшил стоимость выступлений с 5,6 до 4,5 млн рублей. Также артист может пойти на уступки и дополнительно оформить скидку в 500 тыс. рублей. При этом комик готов выступать перед россиянами хоть в Европе, хоть в Израиле.
С концертами у него тоже есть проблемы, даже на новой родине, в Израиле. На выступление в Хайфе на следующей неделе продано меньше половины билетов, хотя зал вмещает только 500 человек.
Следующей весной у Слепакова* планируются гастроли по Северной Америке. Комик хочет там собрать залы на 2 тыс. зрителей, но билеты не особо покупают — распроданы только дешевые места.
На сцену Слепаков* вернулся в сентябре 2025 года после 2 лет тишины. В Лондоне он попытался нажиться на поклонниках, поэтому продал в 2 раза больше билетов на концерт и оставил посетителей без мест.
Ранее СМИ писали, что Слепаков* 28 декабря даст большой концерт в Тель-Авиве, все билеты на него проданы по цене от 270 шекелей (около 6,5 тыс. рублей).
* Признан иностранным агентом на территории России.
