Берется за все заказы: комик Слепаков* «подешевел» на 1,5 млн рублей

Слепаков* берется за все заказы на корпоративы. Он поумерил аппетиты и уменьшил стоимость выступлений с 5,6 до 4,5 млн рублей. Также артист может пойти на уступки и дополнительно оформить скидку в 500 тыс. рублей. При этом комик готов выступать перед россиянами хоть в Европе, хоть в Израиле.

С концертами у него тоже есть проблемы, даже на новой родине, в Израиле. На выступление в Хайфе на следующей неделе продано меньше половины билетов, хотя зал вмещает только 500 человек.

Следующей весной у Слепакова* планируются гастроли по Северной Америке. Комик хочет там собрать залы на 2 тыс. зрителей, но билеты не особо покупают — распроданы только дешевые места.

На сцену Слепаков* вернулся в сентябре 2025 года после 2 лет тишины. В Лондоне он попытался нажиться на поклонниках, поэтому продал в 2 раза больше билетов на концерт и оставил посетителей без мест.

Ранее СМИ писали, что Слепаков* 28 декабря даст большой концерт в Тель-Авиве, все билеты на него проданы по цене от 270 шекелей (около 6,5 тыс. рублей).

* Признан иностранным агентом на территории России.

