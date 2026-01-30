Матус назвал лицемерным поведение уехавших из России звезд

Предприниматель Андрей Матус заявил, что многие российские знаменитости, эмигрировавшие после начала СВО, пытаются снять статус иноагента и минимизировать юридические риски, чтобы сохранить возможность вернуться в Россию, сообщает «Царьград» .

Бизнесмен Андрей Матус обвинил эмигрировавших из России артистов в лицемерии. По его словам, многие публично заявляют о своей позиции, но при этом не исключают возвращения на родину и стараются снизить возможные негативные последствия.

«Многие российские звезды, покинувшие Россию, не исключают возвращения на родину и сейчас пытаются минимизировать возможные негативные последствия. Такое поведение я считаю лицемерным», — пояснил Матус.

В качестве примера он привел шоумена Максима Галкина*, который, по словам бизнесмена, сначала радовался получению статуса иностранного агента, но затем оспаривал это решение в судах, включая Верховный суд РФ. Матус также отметил, что супруга Галкина Алла Пугачева рассказывала на российском телевидении о своих переживаниях по этому поводу.

По мнению предпринимателя, за границей многие артисты не нашли ожидаемого спроса на свою деятельность, что заставляет их задумываться о возвращении в Россию.

*Внесены в реестр иноагентов в России

