«Считала минуты в страхе»: россиянка 4 года жила с маньяком, не зная этого

Вот уже несколько лет на свободе находится «маньяк-малолетка» из Челябинска Дмитрий Копылов, который в юношестве убил пять человек. Душегуб 4 года жил с женщиной, которая даже родила от него ребенка, сообщает kp.ru .

34-летняя Ирина (имя изменено - ред.) познакомилась с Копыловым на его работе. Они начали общаться, а весной 2022 года у пары родился ребенок. Женщина подозревала своего избранника в криминальном прошлом из-за татуировок, однако он уверял ее, что привлекался лишь за кражу.

Мужчина в первый раз поднял на сожительницу руку на улице, когда они гуляли с двухнедельным малышом. Маньяк разозлился из-за того, что Ирина не вписала его в свидетельство о рождении дочери.

После случившегося она забрала общего ребенка и двух других своих детей и сбежала. Через несколько месяцев женщина решила вернуться, и какое-то время все было спокойно, но потом Копылов еще неоднократно поднимал на Ирину руку.

Женщина рассказала, что однажды он раздал деньги детям около магазина, после чего написал на них заявление в полицию о якобы краже. Более того, аналогичные обвинения сыпались и в адрес старшей дочери Ирины — бывший арестант обвинял девушку в похищении у него 20 000 рублей.

«А он и мою старшую дочь как-то обвинил, что она у него 20 тысяч рублей украла. Не думаю, что эти деньги у него вообще были, но я взяла микрозайм, чтобы ему их отдать», — вспомнила Ирина.

Также у мужчины были проблемы с алкоголем. В нетрезвом состоянии он всячески издевался над своей сожительницей, лишая ее сна.

«Считала минуты в страхе, что он вернется», — вспомнила жертва тирана.

Также бывший заключенный напал на сына Ирины из-за того, что ему не понравилась его прическа. 15-летний парень рассказал о случившемся друзьям, упомянув, что Копылов отбывал наказание в колонии. Молодые люди решили посмотреть о нем информацию в интернете и выяснили, что он российский серийный убийца и насильник, на счету которого серия из 5 убийств с изнасилованием.

Так Ирина и узнала о том, что 4 года она делила крышу с маньяком.