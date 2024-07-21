Счета ИП писателя Дмитрия Глуховского* заблокировали

Налоговая заблокировала счета ИП писателя Дмитрия Глуховского* из-за того, что он вовремя не предоставил в ФНС налоговую декларацию, сообщает SHOT.

Счета ИП писателя заблокировали в конце июня. Она занимается издательской деятельностью.

В марте Глуховского* обязали каждый месяц выплачивать 1,2 млн рублей на содержание детей. Про них автор забыл после отъезда из России. Всего писатель должен жене около 23 млн рублей.

Кроме того, писатель пытался продать две свои огромные элитные квартиры в историческом центре столицы, чтобы вывести деньги из страны.

Ранее Басманный райсуд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии и объявил в международный розыск. Известно, что Глуховский*, помимо российского гражданства, располагает также израильским паспортом и видом на жительство в двух странах: Испании и Германии.

*признан на территории РФ иноагентом.