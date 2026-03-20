Счет на десятки тысяч от сантехника: адвокат объяснила, когда можно не платить

Если исполнитель не озвучил стоимость работ до их начала, требовать с клиента дополнительные деньги он не вправе, сообщила РИАМО адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Макка Салигова.

«Ситуация, в которой оказался москвич, к сожалению, является типичным нарушением прав потребителей в сфере бытового подряда. Согласно статьям 709 и 730 ГК РФ, а также закона „О защите прав потребителей“, в договоре бытового подряда (куда в том числе входят работы по сантехнике) одним из основных условий является цена договора», — сказала Салигова.

Она добавила, что исполнитель обязан был сообщить заказчику цену до начала оказания услуги. Более того, если в процессе ремонта возникает необходимость в дополнительных работах, которые увеличивают смету, сантехник должен уведомить об этом заказчика и получить его согласие на дополнительную работу.

«Если потребитель не был предупрежден о превышении стоимости, он имеет право отказаться от оплаты такого превышения (п. 5 ст. 709 ГК РФ). Поскольку цена не была озвучена заранее, а потребителя не предупредили о росте стоимости до 40 тыс. руб., требования сантехника являются незаконными и потребитель имеет право требовать выполнения работы по цене, указанной в договоре (п. 5 ст 709 ГК РФ)», — разъяснила адвокат.

