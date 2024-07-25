Сбой произошел в работе сервисов «Росбанка»

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В ряде сервисов «Росбанка» наблюдаются сбои. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Уважаемые клиенты, некоторые сервисы Росбанка могут работать с перебоями», — говорится в сообщении.

В банке принесли извинения за причиненные неудобства и отметили, что специалисты устраняют неполадки.

Ранее пользователи мобильного приложения «Т-банка» массово жаловались на сбои в работе программы. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Подмосковья, а также из Петербурга и Ленобласти.