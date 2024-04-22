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Сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения Альфа-Банка

Клиенты Альфа-Банка в понедельник столкнулись с массовым сбоем в работе официального сайта и мобильного приложения, сообщается на портале downdetector.ru .

При входе в приложение кредитной организации у пользователей на экране появляется уведомление. Банк предупреждает о неполадках в работе. Приложение не работает ни на операционной системе Android, ни на iOS.

Наибольше число жалоб на работу сайта и мобильного приложения Банка зафиксированы в Москве, Петербурге, Новосибирске и Уфе.

На неработающее приложение жалуются 48% пользователей, на общий сбой — 36%, на работу сайта — 24%.

Ранее стало известно, что российские банки продолжают избавляться от долларов и евро. При этом некоторые из них намерены изменить условия обслуживания для принудительного конвертирования валютных остатков.