Российские банки продолжают избавляться от долларов и евро

Российские банки продолжают избавляться от американской и европейской валюты с помощью введения новых комиссий. При этом некоторые кредитные организации намерены изменить условия обслуживания для принудительного конвертирования валютных остатков, сообщает rg.ru .

«Банки сами ограничили привлечение недружественных валют через введение комиссий за сопровождение таких счетов и переводы, но требуется дополнительный стимул для снижения привлекательности валютных вкладов в целом», — говорится в сообщении Центробанка.

С 15 мая «Ситибанк» намерен изменить условия обслуживания клиентов, чтобы конвертировать валютные остатки на счетах в рубли. Дочка американской финансовой группы будет конвертировать иностранную валюту в рубли по внутреннему обменному курсу, а средства на депозите будут зачислены после истечения его срока.

Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин рассказал, что на сегодняшний день практика принудительной конвертации валюты в рубли не является распространенной. При этом большинство банков действительно прилагают все усилия для сокращения клиентских остатков в долларах и евро.

В пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни» отметили, что поток иностранной валюты существенно снизился из-за большого количества антироссийских санкций. При этом все больше становится депозитных продуктов в китайских юанях.

Ранее стало известно, что российские банки стали терять интерес к обслуживанию карт. Из-за регуляторов, ограничивающих размеры комиссий, эквайринговый бизнес стал менее прибыльным.