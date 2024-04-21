Российские банки продолжают избавляться от долларов и евро
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Российские банки продолжают избавляться от американской и европейской валюты с помощью введения новых комиссий. При этом некоторые кредитные организации намерены изменить условия обслуживания для принудительного конвертирования валютных остатков, сообщает rg.ru.
«Банки сами ограничили привлечение недружественных валют через введение комиссий за сопровождение таких счетов и переводы, но требуется дополнительный стимул для снижения привлекательности валютных вкладов в целом», — говорится в сообщении Центробанка.
С 15 мая «Ситибанк» намерен изменить условия обслуживания клиентов, чтобы конвертировать валютные остатки на счетах в рубли. Дочка американской финансовой группы будет конвертировать иностранную валюту в рубли по внутреннему обменному курсу, а средства на депозите будут зачислены после истечения его срока.
Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин рассказал, что на сегодняшний день практика принудительной конвертации валюты в рубли не является распространенной. При этом большинство банков действительно прилагают все усилия для сокращения клиентских остатков в долларах и евро.
В пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни» отметили, что поток иностранной валюты существенно снизился из-за большого количества антироссийских санкций. При этом все больше становится депозитных продуктов в китайских юанях.
Ранее стало известно, что российские банки стали терять интерес к обслуживанию карт. Из-за регуляторов, ограничивающих размеры комиссий, эквайринговый бизнес стал менее прибыльным.