Банки теряют интерес к обслуживанию карт

Эквайринговый бизнес, который отвечает за обслуживание карт, становится все менее интересен банкам. Все из-за регуляторов, которые ограничили размеры комиссий, сообщает «Коммерсант» .

Из-за ситуации с комиссиями банкам приходится повышать стоимость своих продуктов, а ритейлеры снижают цены. Проигравший в этой борьбе — только клиент.

От этой тенденции пострадал и рынок эквайринга в России. Обороты по картам также меняются из-за ожиданий внедрения цифрового рубля и низких ставок при оплате через СБП (Систему быстрых платежей).

С 2018 года ритейлеры в России объединились, чтобы начать бороться за снижение эквайринговой комиссии. Давление на власти оказалось сильным — в 2019 году приняли закон, по которому Банк России может ограничивать комиссии.

Тогда же Visa, Mastercard и платежная система «Мир» самостоятельно снизили размеры интерченджа по социально значимым направлениям. Комиссию установили от 0,3% до 1,3%, поэтому банки тут же сделали условия обслуживания клиентов менее выгодными. После решения проблемы эквайринговых комиссий появилась новая — СБП, где комиссия за переводы составляет всего 0,4%.

Ранее начальник управления по контролю за внедрением и технологическим развитием ПАО «РосДорБанк» Михаил Петров рассказал, что, отменяя комиссии для клиентов по переводу средств самому себе досрочно, банки хотят привлечь новых клиентов и удержать существующих.