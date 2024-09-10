Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России
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В ряде регионов РФ пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram, сообщается на сайте Downdetector.
Крупные неполадки в работе сервиса наблюдаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Республике Крым, а также в Тверской и Калининградской областях.
Пользователи пожаловались на то, что у них не открывается приложение, не загружаются медиа, а также не приходят сообщения.
Последний сбой в работе мессенджера в РФ наблюдался 8 сентября.