Сбой произошел в работе мессенджера Telegram в России

В ряде регионов РФ пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram, сообщается на сайте Downdetector .

Крупные неполадки в работе сервиса наблюдаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Республике Крым, а также в Тверской и Калининградской областях.

Пользователи пожаловались на то, что у них не открывается приложение, не загружаются медиа, а также не приходят сообщения.

Последний сбой в работе мессенджера в РФ наблюдался 8 сентября.