Сбиваются в стаи и уходят в леса: как шумиха вокруг квадроберов влияет на детей

В петербургском ЗакСе обсудили проблему охватившего страну движения квадроберов. Депутат Всеволод Беликов заявил, что шумиха вокруг этого явления делает его еще более популярным среди детей, сообщает «Фонтанка.ру» .

Так, по его мнению, постоянное обсуждение модной нынче темы квадроберов в Сети и на ТВ подстегивает детей переодеваться в животных и уходить стаями в леса.

«Идет некий дискус в обществе, который подогревается экспертным мнением. Это формат на телевидении. Подача этой информации вызывает у детей интерес позволять вот такие поведенческие действия», — сказал Беликов.

Даже те ребята, которые не были в курсе, кто такие квадроберы, просвещаются и принимают решение примкнуть к движению на волне хайпа, подчеркнул парламентарий.

«Кто-то увидел, ему понравилось, и вот они уже сбиваются в стайки в лесах, надевают маски и бегают в поисках желудей, мухоморов и не знаю, чего еще», — добавил Беликов.

Ранее стало известно, что продажи товаров для квадроберов на Wildberries в деньгах выросли на 4700%. Подобная продукция приобрела массовый спрос.