Сбиваются в стаи и уходят в леса: как шумиха вокруг квадроберов влияет на детей
В петербургском ЗакСе обсудили проблему охватившего страну движения квадроберов. Депутат Всеволод Беликов заявил, что шумиха вокруг этого явления делает его еще более популярным среди детей, сообщает «Фонтанка.ру».
Так, по его мнению, постоянное обсуждение модной нынче темы квадроберов в Сети и на ТВ подстегивает детей переодеваться в животных и уходить стаями в леса.
«Идет некий дискус в обществе, который подогревается экспертным мнением. Это формат на телевидении. Подача этой информации вызывает у детей интерес позволять вот такие поведенческие действия», — сказал Беликов.
Даже те ребята, которые не были в курсе, кто такие квадроберы, просвещаются и принимают решение примкнуть к движению на волне хайпа, подчеркнул парламентарий.
«Кто-то увидел, ему понравилось, и вот они уже сбиваются в стайки в лесах, надевают маски и бегают в поисках желудей, мухоморов и не знаю, чего еще», — добавил Беликов.
Ранее стало известно, что продажи товаров для квадроберов на Wildberries в деньгах выросли на 4700%. Подобная продукция приобрела массовый спрос.