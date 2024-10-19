Продажи товаров для квадроберов на Wildberries в деньгах выросли на 4700%

За первые три квартала 2024 года продажи товаров для квадроберов на популярном маркетплейсе России Wildberries в штуках выросли на 4 800%, а в деньгах — на 4 700%, сообщает РБК со ссылкой на объединенную компанию Wildberries и Russ.

До начала года покупка товаров для квадроберов носила точечный характер, но теперь приобрела массовый спрос. Прибыль в сумме по стране выросла на 4700%, чем в аналогичный период прошлого года.

Если рассматривать отдельно Москву, то в столице рост покупок в штуках составит 4200% и 4400% в рублях в сравнении с таким же периодом 2023 года.

«Частично это связано с масштабированием бизнеса маркетплейса, но прежде всего такой рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда спрос на такие товары был точечным, а сейчас приобрел более массовый характер», — пояснили в объединенной компании.

Абсолютный рекорд по продаже товаров для квадроберов пришелся на май 2024 года, но какой именно рекорд был установлен в цифрах — не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в одной из школ физику преподавал учитель-квадробер, который мог начать прыгать в середине урока или петь. Позднее он уволился из образовательного учреждения и занялся частной практикой — репетиторством. Бывшие ученики просят мужчину вернуться в школу.