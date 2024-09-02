Сбежавший в РФ украинский спортсмен поступил в российский университет

Сбежавший от ВСУ член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов поступил в российский университет. Он собирается строить морские суда, сообщает Mash .

Кузнецов поступил в вуз на платное обучение. Он выбрал для себя специальность «Судостроение».

По данным Mash, ректор вуза, узнав, что в стенах учреждения учится такой герой, пообещал перевести его на бюджет при условии свободных мест. В понедельник Кузнецов посетил свои первые пары.

Спортсмен служил в спецчасти во Львовской области. Во время СВО он узнал, что представители украинской теробороны расстреляли колонну его бывших сослуживцев. А когда Кузнецов попал в госпиталь, он увидел, как врачи требовали с раненых деньги за лечение.

Спортсмен решил сбежать из украинской армии после всего пережитого. Он отправился на сборы в Польшу, а оттуда уехал в Россию.

В РФ спортсмен получил новый паспорт. Летом он работал на складе, чтобы помогать родителям, братьям и сестрам, с которыми воссоединился в июне 2024 года.